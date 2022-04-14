Дипломат предупредил США о недопустимости попыток закрепиться в СНГ

Попытки США и союзников закрепить военную инфраструктуру на пространстве Содружества независимых государств являются неприемлемыми для России. Об этом РИА «Новости» сообщил глава департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.

«Для России неприемлемы попытки США закрепиться в СНГ в военном плане», — заявил он.

По словам дипломата, страны СНГ на текущем фоне занимаются укреплением охраны внешних границ.

«Особое значение приобретают механизмы межгосударственного взаимодействия по охране внешних границ и взаимодействия в сфере безопасности», — сказал Евдокимов.

Дипломат подчеркнул, что по понятым причинам такое сотрудничество остается непубличным, однако значение его повышается.

Ранее Евдокимов уличил западные страны в попытках подорвать интеграционные процессы межу странами СНГ. Также дипломат заявил, что членам СНГ необходимо применять наиболее актуальные и гибкие практики для налаживания сотрудничества.