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    14 апреля 2022, 10:19

    Дипломат предупредил США о недопустимости попыток закрепиться в СНГ

    Дипломат Евдокимов назвал неприемлимыми попытки США и союзников закрепиться в СНГ

    Максим Зинкин

    Попытки США и союзников закрепить военную инфраструктуру на пространстве Содружества независимых государств являются неприемлемыми для России. Об этом РИА «Новости» сообщил глава департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.

    Дипломат предупредил США о недопустимости попыток закрепиться в СНГ

    «Для России неприемлемы попытки США закрепиться в СНГ в военном плане», — заявил он.

    По словам дипломата, страны СНГ на текущем фоне занимаются укреплением охраны внешних границ.

    «Особое значение приобретают механизмы межгосударственного взаимодействия по охране внешних границ и взаимодействия в сфере безопасности», — сказал Евдокимов.

    Дипломат подчеркнул, что по понятым причинам такое сотрудничество остается непубличным, однако значение его повышается.

    Ранее Евдокимов уличил западные страны в попытках подорвать интеграционные процессы межу странами СНГ. Также дипломат заявил, что членам СНГ необходимо применять наиболее актуальные и гибкие практики для налаживания сотрудничества.