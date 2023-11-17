Мир 17 ноября 2023, 08:36 Дипломат предупредил о долгосрочном всплеске инфляции из-за антироссийских санкций МИД России: санкции Запада ударят по перспективам мирового экономического роста РИА «Новости»

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Антироссийские санкции скажутся на способности мировой экономики расти, спровоцируют повышение цен и голод. Посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве Марат Бердыев перечислил РИА «Новости» последствия ограничений.

«Так называемые санкции сильно бьют по перспективам мирового экономического роста, подпитывают бедность и голод, провоцируют энергетический дефицит и, главное, долгосрочный всплеск инфляции», — сказал он.

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Дипломат заявил, что из-за рестрикций необходимо изменить систему платежных расчетов между странами. Марат Бердыев заявил, что дедолларизация мировой экономики и нерыночные меры воздействия обеспокоили страны АТЭС. По его словам, во избежание издержек необходимо предотвратить фрагментацию мировой хозяйственной системы.

Евросоюз подготовил 12-й пакет антироссийских санкций. В него включат запрет на экспорт двигателей беспилотников, литиевых батарей и термостатов, а также импорт алмазов. Минфин предупредил, что это приведет к замене природных камней синтетическими.