Дипломат предположил, что Китай скрывает статистику по коронавирусу
Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин выступил на пресс-конференции по коронавирусу и заявил, данные правительства Китая по заболеванию могут быть ложными. Об этом сообщила НСН.
«Но я бы сказал, что в данных условиях, если они нам немного подвирают, это, может быть, и правильно — с точки зрения нераспространения паники населения», — уточнил дипломат.
По официальным данным, инфицировано более 42 тысяч жителей Китая, из них 1868 человек — с летальным исходом.