Дипломат предположил, что Китай скрывает статистику по коронавирусу

«Но я бы сказал, что в данных условиях, если они нам немного подвирают, это, может быть, и правильно — с точки зрения нераспространения паники населения», — уточнил дипломат.

По официальным данным, инфицировано более 42 тысяч жителей Китая, из них 1868 человек — с летальным исходом.