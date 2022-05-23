Дипломат Орджоникидзе объяснил, почему Япония не войдет в Совбез ООН

Япония не сможет стать членом Совбеза ООН, поскольку этого не допустят Россия и Китай. Так бывший заместитель генсека ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в разговоре с ИА НСН прокомментировал слова Джо Байдена о вхождении Японии в совет.

Ранее президент США Джо Байден выступил за предоставление Японии статуса постоянного члена Совбеза ООН. Такой статус есть у России, Китая, США, Великобритании и Франции. По словам Орджоникидзе, Россия и Китай выступят против вхождения Японии в организацию.

«По этому принципу я тоже могу пообещать Японии статус постоянного члена Совета Безопасности ООН. Легко обещать то, что ты не можешь сделать никогда, понимая, что реализовать это обещание невозможно. Потому что иначе надо изменять устав ООН, в котором написано, кто является постоянными членами Совбеза. Японии в этом разделе нет», — пояснил дипломат.