Мир 18 сентября 2023, 16:05 Дипломат Орджоникидзе заявил, что Россия и Китай выступят против членства Японии и Германии в Совбезе ООН

Читать 360tv в

Джо Байден собирается призвать к расширению состава Совбеза ООН и принятию в него пяти или шести новых членов, в том числе Германии и Японии. Против последних выступят Россия и Китай. Об этом ИА НСН заявил бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе.

По его словам, США стремятся в тому, чтобы в Совбезе ООН было как можно больше стран-членов НАТО. Россия же ратует за его расширение за счет развивающихся стран. США хотят предоставить членство ЮАР, Бразилии, а также Германии и Японии.

Реклама

«Членство Японии и Германии неприемлемо ни для нас, ни для китайцев, думаю, что и для других стран тоже. А то же членство Бразилии и Индии Россию устроит», — подчеркнул дипломат.

Авторы: