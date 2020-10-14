Дипломат объяснил роль Совета ООН по правам человека

Он назвал СПЧ «дискуссионным органом», не имеющим никаких полномочий.

«Там происходят какие-то дебаты, идут споры, дискуссии, в какой стране с правами человека хорошо, а в какой плохо», — рассказал Топорнин.

Он добавил, что участие в Совете особо ничего не меняет в стране по факту.