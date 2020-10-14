Дипломат объяснил роль Совета ООН по правам человека
Доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин выразил мнение, что Совет по правам человека ООН (СПЧ) не имеет практической функции и не принял ни одного решения, которое что-то изменило бы. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».
Он назвал СПЧ «дискуссионным органом», не имеющим никаких полномочий.
«Там происходят какие-то дебаты, идут споры, дискуссии, в какой стране с правами человека хорошо, а в какой плохо», — рассказал Топорнин.
Он добавил, что участие в Совете особо ничего не меняет в стране по факту.