Дипломат объяснил отказ России говорить на встрече с Байденом в ООН

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский объяснил, почему РФ отказалась выступать на встрече постпредов Совбеза ООН с президентом США Джо Байденом. Российскому дипломату было бы сложно что-либо говорить на встрече, учитывая отношения Москвы с Вашингтоном.

«В контексте, когда нашего посла пригласили в Москву на консультации, мы подумали, что будет не очень логично для нас что-либо говорить», — процитировало слова Полянского РИА «Новости».

Приглашение Вашингтона Россия получила в последний момент, когда у российского постпреда при ООН Василия Небензи были запланированы другие мероприятия. На встрече присутствовал его заместитель Анна Евстигнеева, но ничего не говорила.

«Но мы решили ничего не говорить, потому что тяжело говорить что-либо на таких встречах в таких ситуациях. Надеюсь, вы все понимаете контекст», — добавил он.

Встреча с постоянными представителями стран, входящих в Совбез, проходила в онлайне 18 марта. Байден говорил о лидерстве США, о возобновлении взаимодействия с международными институтами и важности сотрудничества в борьбе с распространением коронавируса.