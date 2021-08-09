Российский дипломат Андрей Бакланов в разговоре с Общественной службой новостей объяснил, почему президент США Джо Байден назначил спецпосланником по «Северному потоку — 2» Амоса Хохштейна. По словам дипломата, Хохштейн будет усложнять процесс запуска газопровода.

Бакланов пояснил, что Хохштейн ранее выступал категорически против строительства «Северного потока — 2». По его словам, новый уполномоченный создаст сложности для России.

«Это попытка Байдена показать, что вопрос не закрывается и противодействие продолжаться будет дальше — и „Северному потоку“, и распределительной системе. Хохштейн будет находить точки соприкосновения с европейцами, которые ставили нам палки в колеса. Сочленения эти „зловредные“ для России будут оставаться, и Хохштейн будет серьезные усилия прилагать к усложнению жизни наших энергетиков», — сказал Бакланов.