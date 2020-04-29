Дипломат назвал провокацией чешскую историю с рицином

По его словам, «Чехия выступает под влиянием ряда других стран». Сурма уверен, что они «за счет таких провокационных действий ухудшат ситуацию между странами практически на пустом месте».

«Это выглядит как отвлечение внимания в информационном поле от некрасивой ситуации с памятником Коневу», — заключил дипломат.