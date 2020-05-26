Дипломат напомнил об операциях США по смене режимов. Их было 70 только в период холодной войны

США буквально одержимы «вмешательством России в выборы». Но Вашингтон не раз занимался сменой неугодных режимов. Только в период холодной войны таких операций было 70.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обратил в Тwittеr внимание на «помешательство» американцев.

«В США почти помешались на „вмешательстве России в амер. выборы“. Между тем, <…> только в эпоху холодной войны США осуществили 64 тайных и шесть неприкрытых операций по смене неугодных режимов», — подчеркнул постпред, сославшись на подсчеты западных аналитиков.

Он считает, что поведение Вашингтона аналогично пословице «в своем глазу бревна не замечают».

США неоднократно обвиняли РФ во «вмешательстве» в выборы президента в 2016 году. Москва отвергла все подобные заявления. В Кремле предположения Белого дома назвали «параноидальными». Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подчеркивал, что подобным поведением американцы вредят и двусторонним отношениям, и самим себе.