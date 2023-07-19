Мир 19 июля 2023, 19:36 Дипломат Мирошник заявил, что Украина попробует вывести зерно на турецких судах

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Несмотря на то, что Россия вышла из зерновой сделки, Украина, вероятно, все равно попытается вывезти свое зерно по морю на турецких судах, еще больше накаляя ситуацию в Черном море. Таким мнением с ИА RuNews24.ru поделился бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Однако он подчеркнул, что Россия должна жестко пресекать подобные попытки. Дипломат подчеркнул, что при необходимости, можно наносить удары по портам и инфраструктуре. Другими словами, ни при каких обстоятельствах не позволить Украине и Турции создать собственный коридор без России, который будут использовать для вывоза зерна.

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«Это нужно и во избежание потенциальных столкновений с турецкими сухогрузами, которые попытаются использовать для прокладывания нового „зернового коридора“», — подчеркнул Родион Мирошник.

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