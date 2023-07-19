19 июля 2023, 19:36
Дипломат Мирошник заявил, что Украина попробует вывести зерно на турецких судах
Несмотря на то, что Россия вышла из зерновой сделки, Украина, вероятно, все равно попытается вывезти свое зерно по морю на турецких судах, еще больше накаляя ситуацию в Черном море. Таким мнением с ИА RuNews24.ru поделился бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
Однако он подчеркнул, что Россия должна жестко пресекать подобные попытки. Дипломат подчеркнул, что при необходимости, можно наносить удары по портам и инфраструктуре. Другими словами, ни при каких обстоятельствах не позволить Украине и Турции создать собственный коридор без России, который будут использовать для вывоза зерна.
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«Это нужно и во избежание потенциальных столкновений с турецкими сухогрузами, которые попытаются использовать для прокладывания нового „зернового коридора“», — подчеркнул Родион Мирошник.
зерновая сделка
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