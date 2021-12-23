Дипломат Лукьянцев обвинил Польшу в нарушении прав мигрантов

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев заявил, что Польша нарушает права беженцев, пытающихся прорваться через польско-белорусскую границу. Об этом он сказал в интервью РИА «Новости».

Так он прокомментировал кадры с белорусско-польской границы, распространившиеся в интернете, пояснила «Политика сегодня». По словам дипломата, польские солдаты используют против мигрантов спецсредства.

«Это, конечно, вызывает очень четкие ассоциации. И если судить по этим кадрам, можно сказать, что налицо действительно нарушение положений международных договоров в области защиты прав человека со стороны той же самой Польши», — сказал Лукьянцев.