Дипломат Кортунов: уровень дипломатического этикета в мире снизился

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил о снижении уровня дипломатического этикета в мире в последние годы. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, политики все чаще позволяют себе грубости по отношению к оппонентам. Также Кортунов заявил, что даже в период холодной войны представители США и России общались друг с другом уважительнее.

«Уходит уважение, уходит эмпатия, которая присутствовала в отношениях между СССР и США», — заключил Кортунов.