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    09 марта 2022, 20:43

    Дипломат Корчмарь рассказал об опасности биолабораторий на Украине

    Полина Гребенщикова

    Биолаборатории, в которых, согласно заявлению МИД РФ, США вели разработки биологического оружия, были обнаружены на Украине. Чрезвычайный и полномочный посланник в отставке МИД Василий Корчмарь рассказал Общественной службе новостей, что могло разрабатываться в таких лабораториях.

    По мнению Корчмаря, в подобных лабораториях США могут вести разработки массовых вирусов, «типа чумы или холеры». Он отметил, что такие разработки представляют опасность и для населения Украины.

    «Это представляет опасность для населения. Для населения Украины и для наших военных», — считает дипломат.