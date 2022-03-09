Дипломат Корчмарь рассказал об опасности биолабораторий на Украине

Биолаборатории, в которых, согласно заявлению МИД РФ, США вели разработки биологического оружия, были обнаружены на Украине. Чрезвычайный и полномочный посланник в отставке МИД Василий Корчмарь рассказал Общественной службе новостей, что могло разрабатываться в таких лабораториях.

По мнению Корчмаря, в подобных лабораториях США могут вести разработки массовых вирусов, «типа чумы или холеры». Он отметил, что такие разработки представляют опасность и для населения Украины.

«Это представляет опасность для населения. Для населения Украины и для наших военных», — считает дипломат.