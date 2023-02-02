Мир 02 февраля 2023, 22:58 Дипломат Кедми назвал армию, флот и авиация основными союзниками России

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Дипломат Яков Кедми заявил, что армия, флот и авиация являются главными союзниками России. Об этом он заявил Nation News.

По словам Кедми, Россия никогда не нуждалась в странах-союзниках На фоне отказов Венгрии о поставках своего оружия и техники украинским военным может показаться, что у России постепенно начинаются появляться единомышленники.

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Однако, по мнению израильского эксперта, такое суждение является заблуждением.