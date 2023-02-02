Мир 02 февраля 2023, 03:26 Дипломат Яков Кедми заявил, что Израиль не интересуется украинским вопросом

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Израиль не интересует Украина. Таким мнением поделился израильский государственный деятель, дипломат Яков Кедми. Об этом сообщило РИА ФАН.

Специалист пояснил, что на данный момент страна не интересуется украинским вопросом. Единственное, на что обращают внимание местные власти — изменение распределения сил в мире в результате конфликта.

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Он также подчеркнул, что представители Запада используют Украину, чтобы разрушить Россию.

«Весь коллективный Запад решил использовать, инициировать и взорвать Украину как инструмент, чтобы разрушить Россию и ослабить ее. Инициирование конфликта идет с Запада, поэтому конфликт идет со всем Западом», — отметил Кедми.

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