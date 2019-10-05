  • Дипломат из КНДР рассказал о провале переговоров с США

    05 октября 2019, 21:06

    Алена Макаренко

    Представители КНДР прервали консультации на рабочем уровне и переложили всю ответственность на американских коллег. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мен Гиль, сообщило агентство Yonhap.
    Дипломат из КНДР рассказал о провале переговоров с США

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    «Мы разочарованы тем, что США не не положил ничего на стол переговоров. Теперь США ответственны за продолжение обсуждения», — заявил он.

    Страны провели официальные рабочие переговоры в Стокгольме 5 октября. Это была первая встреча после февральского саммита в Ханое. От Северной Кореи выступила делегация во главе с послом по особым поручениям МИД КНДР Ким Мен Гилем. А США представляла делегация, возглавляемая спецпредставителем по КНДР Стивеном Бигананом.

    Во время первого саммита США — КНДР в Сингапуре в июне 2018 года стороны достигли соглашения. Оно включает в себя комплекс обязательств, важных для выстраивания новых двусторонних отношений, построению прочного и стабильного мира и работы в направлении «полной денуклеаризации» Корейского полуострова.

    На нынешних основных переговорах КНДР и США сосредоточились на желании добиться прогресса в реализации соглашения.