Дипломат из КНДР рассказал о провале переговоров с США

Трамп поставил условия КНДР по снятию санкций Подробнее

«Мы разочарованы тем, что США не не положил ничего на стол переговоров. Теперь США ответственны за продолжение обсуждения», — заявил он.

Страны провели официальные рабочие переговоры в Стокгольме 5 октября. Это была первая встреча после февральского саммита в Ханое. От Северной Кореи выступила делегация во главе с послом по особым поручениям МИД КНДР Ким Мен Гилем. А США представляла делегация, возглавляемая спецпредставителем по КНДР Стивеном Бигананом.

Во время первого саммита США — КНДР в Сингапуре в июне 2018 года стороны достигли соглашения. Оно включает в себя комплекс обязательств, важных для выстраивания новых двусторонних отношений, построению прочного и стабильного мира и работы в направлении «полной денуклеаризации» Корейского полуострова.

На нынешних основных переговорах КНДР и США сосредоточились на желании добиться прогресса в реализации соглашения.