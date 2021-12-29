Немецкий дипломат, будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что будущие антироссийские санкции Запада должны коснуться газопровода «Северный поток — 2» в случае дестабилизации Украины. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.

«Балтийский газопровод „Северный поток 2“ и исключение России из международной платежной системы Swift также должны быть включены в обсуждение возможных санкций. Требуется четкий и жесткий ответ», — цитирует Хойсгена «Утро.ру».

Он подчеркнул, что Германия, Европа и Штаты должны иметь общую и ясную позицию по отношению к РФ, как это было в 2014 году после присоединения Крыма.