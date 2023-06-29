Мир 29 июня 2023, 11:37 Дипломат из Евросоюза связал дальнейшую поддержку Украины с результатами контрнаступления FT: дипломат ЕС признал, что исход контрнаступления скажется на поддержке Украины piqsels

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Евросоюз на саммите в Брюсселе предложит Украине гарантии безопасности, однако в целом продолжение и характер поддержки киевского режима со стороны партнеров зависят от исхода контрнаступления. Один из европейских дипломатов сказал об этом изданию Financial Times.

Саммит Евросоюза пройдет 29 и 30 июня в Брюсселе. Группа стран во главе с Францией разработала проект декларации, которую запланировали принять по итогам встречи. В ней страны союза в сотрудничество с НАТО пообещают помогать Украине обеспечивать свою безопасность в долгосрочной перспективе. Однако один из дипломатов заявил, что все не так просто: поддержка зависит от результатов объявленной кампании.

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«Хорошо это или плохо, исход [контрнаступления] повлияет на все, что мы делаем в отношении Украины, и мы все это осознаем», — сказал он.

Через две недели после саммита Евросоюза в Вильнюсе пройдет встреча стран НАТО. Представителей киевского режима пригласили только на второстепенное мероприятие.