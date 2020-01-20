Дипломат из Австрии определил основную угрозу Украине

По информации сайта «Утро.ру», Сайдик сравнил Украину с гномом, а Россию — с великаном. Однако обратил внимание на то, что Незалежная — большая страна по сравнению с другими европейскими государствами.

«Почему развивается противостояние? Великан не должен говорить гному: ты для меня угроза. А вот для гнома великан — угроза. Великан должен внушить гному доверие и не требовать от гнома, чтобы тот внушил доверие великану. А что вы делаете? В основном великан кричит, шумит и говорит: если ты не сделаешь то-то, я тебе отключу это», — подчеркнул дипломат.

По его мнению, минские соглашения необходимо реализовывать.

«Но это конфликт глобального масштаба, в котором есть нерациональные элементы, не позволяющие воплощать соглашения. Какой-то особый статус для Донбасса имел бы смысл в составе Украины. Но пока не вижу готовности и желания руководителей так называемых республик быть в составе Украины», — пояснил Сайдик.

Он также уточнил, что ситуацию в Донбассе выглядит, как замороженный конфликт в Приднестровье. Тем не менее, заявил, что украинским и российским властям это невыгодно.

«Здесь территория намного больше и больше населения — уже сейчас поддержание этой территории стоит больших денег. Но когда-то все же надо будет вложить туда большие деньги, восстановить промышленность, шахты. Готова ли Россия на это?», — поинтересовался Сайдик.