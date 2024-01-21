Мир 21 января 2024, 07:53 Дипломат Грушко заявил, что НАТО не запугает Россию учениями Steadfast Defender МИД: масштабные учения НАТО увеличивают риск военных инцидентов РИА «Новости»

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Масштабные учения НАТО Steadfast Defender-2024 увеличивают риски военных инцидентов, но демонстрацией силы Россию не запугать. Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказал замглавы МИД России Александр Грушко.

По его словам, подобные маневры еще больше дестабилизируют ситуацию с безопасностью.

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«Но интересы европейской безопасности сегодня мало волнуют тех, кто верховодит в НАТО», — пояснил высокопоставленный дипломат.

Грушко подчеркнул, что США используют военные учения в качестве инструмента влияния в борьбе за сохранение гегемонии. Однако Россия обладает необходимыми ресурсами для обеспечения своей обороноспособности, подытожил он.

Steadfast Defender 2024 развернутся в Европе, к ним привлекут порядка 90 тысяч военнослужащих. Это крупнейшие маневры стран блока со времен холодной войны.