Мир 20 декабря 2023, 11:40 Дипломат Гаврилов объяснил, почему Украина еще не получила помощь от США Дипломат Гаврилов: кризис на Ближнем Востоке повлияет на поставки оружия Киеву РИА «Новости»

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Палестино-израильский кризис повлияет на военные поставки Украины, поскольку для США Израиль ближе. Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказал глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов.

По его словам, обострение региональных конфликтов требует от Вашингтона много ресурсов. Речь идет о «тонущем киевском режиме», «ближневосточной эскалации» и ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, США должны продумать новую политическую линию в отношении Венесуэлы.

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«Отсюда можно сделать вывод, что эта череда событий повлияет на поставки оружия Украине», — подчеркнул Гаврилов.

Он считает, что Израиль для США — та рубашка, которая ближе к телу.

Американские законодатели пока не согласовали вопрос о выделении очередного пакета помощи для Украины, несмотря на призывы президента Джо Байдена. Обсуждения в Сенате США снова перенесли, на этот раз на январь 2024 года.