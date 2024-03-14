Мир 14 марта 2024, 16:12 Дипломат Гатилов: многие страны не согласны с тем курсом, который навязывают западные государства

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В последнее время России приходится давать отпор необоснованным обвинениям и попыткам вытеснения с международных площадок. Эту работу страна ведет не в одиночку, сообщил дипломат Геннадий Гатилов в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, определенные страны-единомышленники не согласны с тем курсом, который навязывают западные государств во главе с США. Именно с ними Россия старается объединяться и отстаивать общие интересы.

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«Это страны, которые считают, что международные отношения должны строиться строго на основе выполнения принципов и целей Устава ООН, а не того порядка, который пытаются навязать в обход Устава западные государства», — отметил Гатилов.