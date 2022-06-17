Дипломат Федотов умер в Австрии

Посол России в Великобритании Юрий Федотов умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на представительство России при международных организациях в Вене.

Федотов скончался в больнице в Австрии. Точные причины пока неизвестны. Дату и место прощания также назовут позже.

Федотов работал в посольствах СССР в Алжире и Индии, а в представительстве России при ООН в Нью-Йорке. Позже он занял руководящую должность в департаменте международных организаций МИД.