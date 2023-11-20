Мир 20 ноября 2023, 15:18 Дипломат Бурляй: новый президент Аргентины Милей сведет к минимуму политические связи с РФ

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Хавьер Милей, который одержал победу на президентских выборах в Аргентине, сведет к минимуму политические связи с Россией. Такое мнение выразил дипломат, бывший посол РФ в Аргентине Ян Бурляй сайту телеканала «Мир24».

При этом экономические связи в сфере строительства гидроэлектростанций и теплоэлектростанций останутся. Сейчас Аргентина реализует экономические проекты в основном с Китаем, однако Милей может отказаться от такого сотрудничества в пользу США.

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Кроме того, новый президент Аргентины снимет с повестки дня вопрос о вступлении страны в БРИКС, отметил Бурляй.