Дипломат Бербок заявила, что Россия не вернется в G7 в ближайшее время

Страны-члены G7 тяжело переживают отсутствие России. Таким мнением поделилась глава МИД Германии Анналена Бербок. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на агентство DPA.

Однако политик подчеркнула, что ближайшее время Россия не вернется в «Большую семерку». При этом эскалация лишь усугубляет ситуацию.

«В настоящее время невозможно предсказать, когда Россия сможет вернуться в Группу [семи], нынешняя эскалация во всяком случае не делает ситуацию проще», — заявила она.