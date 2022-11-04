Дипломат Антонов назвал цель диверсий на «Северных потоках» | 360°

Мир 04 ноября 2022, 03:09 Дипломат Антонов назвал цель диверсий на «Северных потоках» Посол России в США Антонов назвал целью диверсий на «Северных потоках» разрыв связей с ЕС РИА "Новости"

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Саботаж на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» были направлены на деиндустриализацию ЕС, а также на разрыв энергетических связей между Россией и Европой. Такое мнение высказал посол России в США Анатолий Антонов в статье для журнала National Interest.

«Цель саботажа состояла в том, чтобы радикально переключить региональных потребителей на дорогостоящие ресурсы, будь то иностранный СПГ или новые чистые технологии», — пояснил дипломат.

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По его мнению, это был опасный прецедент, который ставит под угрозу безопасность любого критически важного объекта инфраструктуры. Ослабление связей между Россией и Европой было выгодно Америке. Это объясняется желанием Вашингтона продавать свои энергоресурсы на европейском рынке по завышенным ценам.

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Ранее Антонов высказался о будущем американо-российских отношений. По его словам, элиты в США придерживаются русофобской политики. Вашингтон пока не планирует менять свой курс в отношении Москвы. Это не произойдет вне зависимости от исхода промежуточных выборов в Конгресс США.