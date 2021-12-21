Руководитель дипломатической миссии РФ в Варшаве Сергей Андреев заявил, что мнение правительства Польши никак не повлияет на запуск «Северного потока — 2». Об этом сообщила газета «Известия».

По данным сайта «Утро.ру», премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказался против запуска газопровода. Андреев уверен, что политик никак не сможет помешать этому.

«В отношении запуска „Северного потока — 2“ решение, конечно, будет приниматься не в Польше», — подчеркнул он.