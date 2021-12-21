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    21 декабря 2021, 18:29

    Дипломат Андреев: власти Польши не смогут повлиять на запуск «Северного потока — 2»

    Дарья Морозова

    Руководитель дипломатической миссии РФ в Варшаве Сергей Андреев заявил, что мнение правительства Польши никак не повлияет на запуск «Северного потока — 2». Об этом сообщила газета «Известия».

    По данным сайта «Утро.ру», премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказался против запуска газопровода. Андреев уверен, что политик никак не сможет помешать этому.

    «В отношении запуска „Северного потока — 2“ решение, конечно, будет приниматься не в Польше», — подчеркнул он.