Дипакадемия МИД России ответила на претензии Эстонии

Политолог отреагировал на требование Эстонии вернуть «аннексированные территории» Подробнее

По его словам, подобные выпады могут сыграть критическую роль.

«Цель этих провокаций в том и состоит, чтобы раздражать другую сторону. Самое правильное на такие мелкие вещи не реагировать. Но в копилке это все равно остается, и когда в определенный момент будет решаться вопрос критический в ту или иную сторону, это может сыграть негативную роль во взаимоотношениях между странами», — пояснил Иван Сурма.

Ранее политолог Евгений Булах прокомментировал требование Таллина вернуть «аннексированные» Россией земли. По его оценкам, подобной претензией Эстония старается привлечь к себе внимание.