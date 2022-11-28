28 ноября 2022, 14:49
Dior заподозрили в скрытой рекламе России
Интернет-пользователи указали на связь новой коллекции Dior с Россией
Пользователи Сети обвинили модный дом Dior в скрытой рекламе России. Поводом для этого стала новая рождественская коллекция.
Модели в белых кружевных платьях позируют около березок в рекламе. Общая атмосфера напоминает русские сказки — с кафтанами, жемчугами и платками. Это отметили как российские пользователи соцсети Instagram*, так и заграничные комментаторы, в том числе украинцы.
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«Модный дом Dior, вы серьезно?» — написала украинка.
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В свою очередь, российские пользователи остались довольны — «так сразу тепло на душе стало», «давно не было такого красивого прочтения а-ля рюс».
Life обратился за комментарием на горячую линию Dior. Там заявили, что в новой коллекции нет никакой отсылки к России. Там объяснили, что каждый год компания делает отсылки к сказкам.«Данная [коллекция] тоже ассоциируется со сказками, но у нас не было подтверждения, что напрямую связана с Россией», — подчеркнула собеседница издания.
*Instagram — соцсеть принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.
Мода
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