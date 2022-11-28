Мир 28 ноября 2022, 14:49 Dior заподозрили в скрытой рекламе России Интернет-пользователи указали на связь новой коллекции Dior с Россией

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Пользователи Сети обвинили модный дом Dior в скрытой рекламе России. Поводом для этого стала новая рождественская коллекция.

Модели в белых кружевных платьях позируют около березок в рекламе. Общая атмосфера напоминает русские сказки — с кафтанами, жемчугами и платками. Это отметили как российские пользователи соцсети Instagram*, так и заграничные комментаторы, в том числе украинцы.

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«Модный дом Dior, вы серьезно?» — написала украинка.

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В свою очередь, российские пользователи остались довольны — «так сразу тепло на душе стало», «давно не было такого красивого прочтения а-ля рюс».

Life обратился за комментарием на горячую линию Dior. Там заявили, что в новой коллекции нет никакой отсылки к России. Там объяснили, что каждый год компания делает отсылки к сказкам.

*Instagram — соцсеть принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.