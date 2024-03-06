Мир 06 марта 2024, 23:20 Дин Филлипс заявил о выходе из президентской гонки в США Конгрессмен Филлипс поддержал Байдена и отказался от участия в выборах в США РИА «Новости»

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Конгрессмен Дин Филлипс заявил, что не будет участвовать в выборах американского президента. Об этом он заявил в эфире WCCO Radio.

Политик отметил, что поддержал нынешнего главу Америки Джо Байдена.

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«Я приостанавливаю свою кампанию и прямо сейчас поддерживаю Джо Байдена» — заявил Филлипс.

Также в соцсети Х конгрессмен написал, что баллотировался в конгресс и хотел предложить свою кандидатуру на пост главы государства, чтобы противостоять бывшему президенту США Дональду Трампу.

Ранее бывший постпред США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли тоже отказалась от борьбы за право выдвинуться в президенты Америки. Женщина была последним соперником Дональда Трампа в предвыборной гонке.

В феврале Дональд Трамп заявил, что Америка проиграет третью мировую войну до ее начала, если президентом останется Джо Байден. Он отметил, что если нынешнему главе Штатов удастся выиграть в президентской гонке, то американцев ждет только худшее. Трамп подчеркнул, что вокруг политика собрались «очень плохие фашисты».