Дикий слон прилег на крышу авто с людьми в Таиланде

По данным информагентства, 35-летний слон часто выходит из леса на дорогу, чтобы «поприветствовать» посетителей парка. На этот раз он серьезно повредил иномарку туристов. Сначала животное присело на капот, затем, перешагнув багажник передними ногами, вовсе прилегло на крышу авто. На машине остались глубокие вмятины. Также она лишилась стекол. Пассажиры и водитель не пострадали. Они благополучно уехали своим ходом.