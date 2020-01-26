Диких животных назвали источником коронавируса

Китайские ученые выяснили, что новый тип коронавируса появился от диких животных. Оказалось, что на рынке морепродуктов продавали не только рыбу. Причем продукты с инфекцией нашли в 22 торговых точках.

«В 33 из 585 образцов с рынка морепродуктов „Хуанань“ были обнаружены нуклеиновые кислоты коронавируса, из образцов среды удалось выделить вирус. Это говорит о том, что источником вируса являются дикие животные», — сообщает «Синьхуа».

Животными торговали на рынке в Ухане. Как отметили специалисты, часть образцов, которые показали положительный результат на инфекцию, взяли в 22 павильонах. Также один образец взяли в мусоровозе, который был в западной части рынка.

«Резюмируя изложенное выше, можно с высокой долей вероятности сказать, что нынешняя эпидемия связана с торговлей дикими животными», — отмечает агентство.

Вспышка коронавируса произошла в конце 2019 года в китайском Ухане. Позже сообщалось, что источником инфекции могли стать змеи, которых продавали на рынке.

Сейчас число заразившихся достигло 1975 человек. 56 случаев заболевания закончились летальным исходом. Власти Китая закрыли на въезд и выезд провинцию. По словам врачей, симптомы заболевания походи на ОРВИ, но иногда первыми признаками коронавируса могут быть диарея и тошнота.