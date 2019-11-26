Дикие свиньи убили женщину в США

Происшествие случилось рано утром 24 ноября в городе Анауак на юго-востоке Техаса. 59-летняя Кристин Роллинс работала сиделкой пожилой пары в частном доме с большим приусадебным участком.

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Она приехала на работу в районе 06:00. Возле дома ходили дикие свиньи, которые напали на Роллинс. Как сообщил шериф округа Чеймберс Брайан Хоторн, изначально местные власти не были уверены, что женщина погибла из-за нападения животных. Вскрытие показало, что Роллинс умерла от потери крови — свиньи тяжело ранили.

«В свои 35 лет я скажу вам, что это одна из худших вещей, которые я когда-либо видел», — приводит портал слова Хортона. 84-летний хозяин дома забеспокоился, что сиделка не пришла вовремя на работу и позвонил в службу 911. Шериф добавил, что дикие свиньи — это бич его округа. Животные оккупировали пастбища и леса вокруг жилых домов и время от времени нападают на людей.