Американский режиссер Дик О’Хари погиб в ДТП на Кипре

На Кипре автокатастрофа унесла жизнь американского актера и режиссера Ахаба О’Хари, известного под псевдонимом О’Хари. Он снимал фильмы о России и любил путешествовать.

ДТП с участием 58-летнего О’Хари произошло днем 16 февраля, сообщило издание Cyprus Mail. Водитель не справился с управлением и съехал с дороги. Машина, в которой находился мужчина, несколько раз перевернулась.

В полиции Пафоса предположили, что находившийся за рулем режиссер не был пристегнут и немного превысил скорость.

Ахаб О’Хари — американский актер и режиссер индейского происхождения, взявший себе псевдоним Дик О’Хари. Он был хорошо знаком русскоязычному населению Кипра по сериалу Legend Hunt о путешествиях.

О’Хари снялся в нескольких фильмах, одной из последних его работ была лента «Никогда не стареешь» 2019 года. Участвовал в различных постановках, в том числе и рекламных роликах.

Он много разъезжал по миру, был в России, Монголии, Китае и Мальте. Работал журналистом и кинопродюсером, жил деревне Пенталия в Пафосе. Знал восемь языков и находился в дружеских отношениях с голливудскими знаменитостями, в том числе Стивеном Сигалом.