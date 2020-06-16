Диетолог рассказал, какие продукты защищают легкие от коронавируса

Для укрепления дыхательной системы в рацион необходимо ввести ряд простых продуктов. Например, яйца. Такой совет дал испанский диетолог Алехандро Кановас.

По его словам, в куриных яйцах есть жирорастворимые витамины (например, витамин А), а также белки высокого качества. Об этом написала «Российская газета».

Кроме того, врач рекомендовал есть цельный рис. Он полезен для нормального функционирования микробиоты кишечника. Она помогает укрепить иммунную систему и важна при работе легких. А вот от мучного, сладкого и обработанных продуктов лучше отказаться.

Глава Испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии Эусеби Чинер подчеркнул, что при правильном питании и сне снижаются риски тяжелых последствий от коронавируса. Больше всего у человека с СОVID-19 страдают именно легкие.

Ранее стало известно, что пандемия негативно повлияла на детей с ожирением. За время эпидемии они еще больше поправились. Об этом заявили американские и итальянские специалисты. При этом люди с хроническими заболеваниями находятся в группе риска. Коронавирус у них может протекать тяжелее, чем у других людей.