Die Welt: президент Польши Дуда оскорбил Ангелу Меркель отказом от встречи с ней

Президент Польши Анджей Дуда повел себя оскорбительно по отношению к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, отказавшись встречаться с с ней. С таким обвинением в адрес польского лидера выступило издание Die Welt.

Автор материала Филипп Фриц указал на то, что поездка Меркель в Варшаву была официальной и планировалась заранее, однако Дуда не нашел времени, чтобы поприветствовать канцлера. Из-за этого Меркель пришлось менять программу визита.

Позже в парке Лазенки канцлер получила букет цветов от премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Но по протоколу первым лицом в государстве является все-таки президент Дуда, подчеркнул Фриц.

По данным Die Welt, за несколько дней до приезда Меркель польские СМИ сообщили, что Дуда должен посетить памятные мероприятия в Катовице, поэтому его встреча с канцлером может не состояться.

Фриц отметил, что таким образом власти Польши, вероятно, решили отомстить за то, что Дуду ранее не пригласили на правительственные консультации в Берлин. По его мнению, шаг Варшавы является оскорблением и свидетельством конфликта между двумя странами.

Автор материала обратил внимание на то, что Меркель во время своего прощального турне встретилась с главами стран, которые не входят в Евросоюз, но Дуда не нашел времени для беседы, хотя Польша является членом ЕС.