Половина жителей Германии забраковали работу Шольца на посту канцлера | 360°

Мир 27 сентября 2022, 12:52 Поделиться Telegram

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Viber Половина жителей Германии забраковали работу Шольца на посту канцлера Die Welt: около половины немцев не одобрили работу Олафа Шольца на посту канцлера Германии РИА «Новости»

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Только 38% немцев одобрили работу Олафа Шольца на посту канцлера Германии, около половины им недовольны. Это показал опрос института Insa, результаты которого опубликовала газета Die Welt.

В исследовании приняли участие 2102 человека, его провели с 23 по 26 сентября. Оказалось, около 50% посчитали, что Олаф Шольц не подходит для роли канцлера. Обратное мнение высказали только 38% опрошенных.

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Социологи спросили немцев, находятся ли другие видные политики на своих местах. Министра обороны Кристину Ламбрехт поддержали 18,1%, а 63,1% назвали ее назначение ошибкой. Деятельность министра финансов Кристиана Линднера одобрили 33,6% опрошенных, а 50,3% посчитали его неподходящим для должности. Похожие результаты у министра экономики Роберта Хабека — 34,9% выступили за него, 49,9% — против.

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Мнения относительно успехов министра иностранных дел Германии Анналены Бербок разделились почти поровну. Ее пребывание на этом посту одобрили 43,7%, раскритиковали 44,7% опрошенных. Почти так же разделились голоса относительно работы министра здравоохранения Карла Лаутербаха. Его поддержали 40,9% немцев, а неподходящим для своей работы посчитали 47,2%.

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