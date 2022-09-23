Die Welt: на немецком рынке продовольствия возникла тяжелая ситуация | 360°

Мир 23 сентября 2022, 22:38 Поделиться Telegram

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Viber Die Welt: на немецком рынке продовольствия возникла тяжелая ситуация

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Немецкие производители продовольствия пожаловались властям на тяжелую ситуацию на рынке. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на Die Welt.

В связи с обострением энергетического кризиса многие производители могут закрыть свои предприятия.

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«Существует угроза значительного дефицита продовольствия в ежедневном снабжении людей продуктами питания в Германии. Ситуация более чем серьезная. Действуйте сейчас, иначе холодильники и морозильники для населения Германии скоро останутся пустыми», — отмечается в письме промышленников.

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