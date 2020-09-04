Die Welt: ЕС не станет вводить санкции против Лукашенко

«По информации Welt, Лукашенко не появится в санкционном списке ЕС. За это выступила прежде всего Германия, поддержанная Францией и Италией», — сказано в сообщении издания.

Газета отметила, что это сделано для сохранения диалога с главой белорусского правительства. Однако за введение ограничительных мер выступали многие государства ЕС, особенно Польша и Прибалтика.

Общественно-политическая ситуация в Белоруссии обострилась после президентских выборов, которые прошли 9 августа. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, он набрал 80,1%. Его ближайшая соперница Светлана Тихановская получила 10,1%.

Часть общества и оппозиция посчитали результаты голосования нечестными и потребовали перевыборов. В стране начались акции протеста. В первые дни они заканчивались массовыми задержаниями и столкновениями с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие.

Евросоюз и США призвали белорусские власти остановить насилие и преследование людей по политическим мотивам. Латвия, Литва и Эстония ввели против Лукашенко и ряда белорусских чиновников санкции. Минск обещал ответить зеркально.