facebook_pixel
    04 сентября 2020, 09:18

    Die Welt: ЕС не станет вводить санкции против Лукашенко

    Наза Салех Захи

    Евросоюз не будет наказывать президента Александра Лукашенко санкциями. Такое решение поддержали Германия, Франция и Италия. Об этом написала немецкая газета Die Welt.
    Die Welt: ЕС не станет вводить санкции против Лукашенко

    «По информации Welt, Лукашенко не появится в санкционном списке ЕС. За это выступила прежде всего Германия, поддержанная Францией и Италией», — сказано в сообщении издания.

    Газета отметила, что это сделано для сохранения диалога с главой белорусского правительства. Однако за введение ограничительных мер выступали многие государства ЕС, особенно Польша и Прибалтика.

    Общественно-политическая ситуация в Белоруссии обострилась после президентских выборов, которые прошли 9 августа. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, он набрал 80,1%. Его ближайшая соперница Светлана Тихановская получила 10,1%.

    Часть общества и оппозиция посчитали результаты голосования нечестными и потребовали перевыборов. В стране начались акции протеста. В первые дни они заканчивались массовыми задержаниями и столкновениями с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие.

    Евросоюз и США призвали белорусские власти остановить насилие и преследование людей по политическим мотивам. Латвия, Литва и Эстония ввели против Лукашенко и ряда белорусских чиновников санкции. Минск обещал ответить зеркально.

    Новости SMI.FM