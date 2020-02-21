Diamond Princess может снова отправиться в круизы после санобработки
Лайнер Diamond Princess, находящийся в порту японского города Иокогама на карантине, может возобновить перевозку пассажиров после санобработки. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на иностранное издание.
На данный момент судно находится на карантине из-за коронавируса. Всего на борту обнаружили более 600 зараженных человек.
Перед тем, как снова пуститься в плавание, корабль должен пройти санобработку, а потом какое-то время побыть в сухом доке. Точные даты возвращения на воду пока не называются.