Diamond Princess может снова отправиться в круизы после санобработки

На данный момент судно находится на карантине из-за коронавируса. Всего на борту обнаружили более 600 зараженных человек.

Перед тем, как снова пуститься в плавание, корабль должен пройти санобработку, а потом какое-то время побыть в сухом доке. Точные даты возвращения на воду пока не называются.