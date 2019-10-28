Визит президента Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе прошел под пристальным вниманием Кремля. В ходе беседы главы государства с добровольцами всплыло несколько проблем, которые мешают наступлению мира в регионе.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле надеются, что в будущем собеседники Зеленского начнут выполнять его приказы.

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«Некоторые диалоги, которые имели место, они, собственно, во весь рост выявили те проблемы (на пути к миру в Донбассе — прим. ред.), которые есть, и показали первоисточник этих проблем», — приводит агентство слова Пескова.

Руководитель президентской пресс-службы отметил, что говорить о разводе войск в зоне конфликта, а также о дальнейшем саммите по решению вопроса Донбасса можно будет исключительно после того, как добровольцы начнут слушаться Зеленского.

Ранее Зеленский приехал в Золотое, чтобы обсудить с военными развод войск. Во время этого визита он поговорил с добровольцами-радикалами, которые поселились в одном из домов населенного пункта. Зеленского призвали переговорить с противниками «формулы Штайнмайера».