Итоги встречи «нормандской четверки» можно оценить положительно. Один из главных результатов саммита — это то, что диалог между Россией и Украиной возобновился. Такое мнение высказал политолог Владимир Шаповалов в разговоре с «360».

Итоги соответствуют интересам России. Подчеркну, что главное — это чтобы они соответствовали интересам многострадального народа Донбасса. В этом смысле Россия выступает в качестве гаранта интересов наших соотечественников, проживающих в Донбассе, коль Украина фактически отказывается защищать их интересы и развязала военную кампанию против собственного народа. Более того, Украина отказывается вступать в прямой диалог с народом Донбасса Владимир Шаповалов.

По его словам, Россия хочет того, чтобы интересы людей из Донбасса были защищены и чтобы гуманитарная катастрофа на юго-востоке Украины прекратилась.

Шаповалов рассказал и еще об одном позитивном результате. Он состоит в том, что диалог между Москвой и Киевом возобновился. Ведь три года назад он был прерван по инициативе Украины и действовавшего тогда президента Петра Порошенко в одностороннем порядке. Россия, по мнению эксперта, всегда была готова к разговору.

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«Диалог возобновлен. Это является гарантией и надеждой на то, что рано или поздно война все-таки завершится», — подчеркнул он.

Также собеседник «360» считает положительным тот факт, что украинская сторона подтвердила свою приверженность Минским соглашениям и «формуле Штайнмайера». Кроме того, члены «нормандской четверки» приняли декларацию о разведении вооруженных формирований в трех точках.

Однако Шаповалов при этом заметил, что Украина отказалась от разведения вооруженных сил по всему периметру линии соприкосновения. Это свидетельствует о том, что Киев, на словах заявляя о стремлении к миру, на самом деле не готов к претворению на практике мирного плана.

Политолог также прокомментировал первую встречу президентов России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского.

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«Встреча прошла в достаточно ровной и нормальной обстановке, без провокаций и истеричных заявлений украинского президента, как это было при Порошенко. Это уже нужно считать большим достижением», — заявил Шаповалов.

Фразу «встреча завершилась вничью», которую Зеленский произнес по итогам переговоров, политолог считает достаточно спорной с точки зрения политического диалога. Однако в целом переговоры лидеров показались эксперту удачными.

«Позитивным моментом является то, что он [Зеленский] продемонстрировал готовность вести диалог. Другое дело, что за словами должны следовать дела. Мы посмотрим, какими будут эти дела», — заключил Шаповалов.

Владимир Путин и Владимир Зеленский провел переговоры в рамках саммита «нормандской четверки». Он прошел 9 декабря в Париже. На нем также присутствовали лидер Франции и Германии.