Диалог с США по Арктическому совету оценили в МИД

Посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов назвал диалог с Америкой конструктивным. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным RT, он добавил, что у него сложились хорошие рабочие отношения со старшим должностным лицом США в Арктическом совете Мередит Рубин. Корчунов считает, что у обеих стран «очень большое понимание проблем» Арктического региона.

«У нас нет каких-либо трений, может быть, по некоторым вопросам могут быть разногласия, но могу вас заверить, что в основном они носят тактический характер», — заключил дипломат.