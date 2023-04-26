Мир 26 апреля 2023, 21:16 Диалог между Китаем и Украиной назвали «хорошим сигналом» Кабмин ФРГ: диалог между Китаем и Украиной является хорошим сигналом flickr.com

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Диалог между Китаем и Украиной, который сейчас ведут на высшем уровне, является хорошим сигналом. Об этом ТАСС заявил представитель кабмина ФРГ.

«То, что сейчас идет диалог между Украиной и Китаем на высшем уровне, — это хороший сигнал», — отметил он.

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Представитель правительства Германии подчеркнул, что Китай несет особую ответственность за прекращение «конфликта на Украине», как постоянный член Совета Безопасности ООН.

В то же время он отметил, что правительство ФРГ не изменило свою позицию относительно событий на Украине. По его словам, мир в стране установится только после вывода российских войск.

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонные переговоры в среду, 26 апреля. Китайский лидер отметил, что КНР не будет усиливать дальнейшую эскалацию. Выходом из ситуации он назвал переговоры и прекращение боевых действий в ближайшее время.

Зеленский же заявил, что разговор носил содержательный характер, который даст возможность развивать отношения между Украиной и Китаем.