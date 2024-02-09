Мир 09 февраля 2024, 14:47 «Диалог и переговоры». В КНР назвали единственный способ решения украинского кризиса Китай назвал переговоры единственным способом решения украинского кризиса Ministry of Defense of Ukraine

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В Министерстве иностранных дел Китая назвали единственный способ решения украинского кризиса. Об этом сообщило РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что позиция КНР по этому вопросу последовательна и ясна.

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«Диалог и переговоры являются единственным реальным способом разрешения украинского кризиса», — подчеркнули в МИД Китая.

Так также отметили, что КНР надеется, что все стороны конфликта приложат усилия для политического решения кризиса, прекращения огня и боевых действий, а также совместно поспособствуют смягчению ситуации.

В МИД подчеркнули, что Китай с начала эскалации конфликта поддерживал связь со всеми заинтересованными сторонами.

Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что хочется добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. Российский лидер отметил, что Украина решили отказаться от диалога по указке Соединенных Штатов. Теперь американцы должны исправлять эту ошибку.