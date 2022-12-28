Мир 28 декабря 2022, 23:33 Диалог Байдена и журналиста обнажил провал тактики США на Украине Hill: ответ Байдена на вопрос о ЗРК Patriot показал провал тактики США на Украине Публичное достояние

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Ответ президента Джо Байдена на вопрос от украинского журналиста продемонстрировал провальную политику США в отношении восточноевропейской страны. К такому выводу в материале для Hill пришел бывший сотрудник Пентагона Джозеф Боско.

Он оценил речь Байдена во время совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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Тогда представитель одного из изданий спросил у главы США, можно ли организовать поставку всех средств, в которых нуждается восточноевропейская страна. Также журналист напомнил Байдену, что ранее тот заявлял о невозможности поставить ВСУ комплексы Patriot из-за риска эскалации конфликта. Однако спустя некоторое время США все же решились на эту отправку.

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По мнению Боско, в своем ответе Байден постарался перефразировать сказанное, акцентируя внимание на том, что подобные решения не могут приниматься Соединенными Штатами самостоятельно без одобрения других членов НАТО.