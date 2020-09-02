У бывшей шестой ракетки мира диагностирован рак

Врачи обнаружили у испанской теннисистки Карлы Суарес-Наварро рак. Об этом спортсменка сама рассказала в своем Twitter-аккаунте.

У 31-летней Суарес-Наварро диагностирована лимфома Ходжкина — это злокачественная опухоль лимфоидной ткани. Как отметила теннисистка, она принимает вызов и готовится с помощью врачей одержать победу над болезнью. Спортсменке предстоит пройти курс химиотерапии, длительность которого займет не меньше шести месяцев.

Теннисистка записала видеообращение, которое опубликовала в Сети. На кадрах она сидит на больничной койке в палате. Несмотря на серьезный диагноз, Суарес-Наварро улыбается, обращаясь к подписчикам.

Суарес-Наварро добавила, что на протяжении всей карьеры была терпелива и уверена в себе. Теперь эти качества ей предстоит проявить в битве «с новым соперником».

На сегодня Карла Суарес-Наварро находится на 71-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ее лучшим результатом была шестая строчка в списке сильнейших теннисисток мира. Это было в феврале 2016 года. Испанка объявила о завершении карьеры в конце 2019-го. В активе Суарес-Наварро пять побед на турнирах WTA.