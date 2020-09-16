Ди Каприо присоединился к бойкоту в Instagram
Леонардо Ди Каприо, голливудский актер, 16 сентября объявил бойкот социальным сетям Facebook и Instagram. Он присоединился к другим звездам. Об этом сообщила «Газета.ru».
Последний пост, который он опубликовал — видео с актером Сашей Бароном Коэном. В нем артист рассказал о расизме и вмешательстве в выборы в США.
«Я поставлю Facebook и Instagram на паузу на 24 часа», — написал ДиКаприо.
Напомним, ранее Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), а также несколько других правозащитных организаций призвали компании и коммерческие организации не размещать в Facebook рекламу в связи с «публикациями с ненавистью и расизмом».
Среди присоединившихся к бойкоту звезд выделились актрисы Кейт Хадсон, Дженнифер Лоуренс, Сара Сильверман, предпринимательница Ким Кардашьян, поп-исполнительница Кетти Перри, актеры Леонардо ДиКаприо, Марк Руффало, Саша Барон Коэн, Эштон Катчер и многие другие.