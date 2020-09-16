Ди Каприо присоединился к бойкоту в Instagram

Последний пост, который он опубликовал — видео с актером Сашей Бароном Коэном. В нем артист рассказал о расизме и вмешательстве в выборы в США.

«Я поставлю Facebook и Instagram на паузу на 24 часа», — написал ДиКаприо.

Напомним, ранее Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), а также несколько других правозащитных организаций призвали компании и коммерческие организации не размещать в Facebook рекламу в связи с «публикациями с ненавистью и расизмом».

Среди присоединившихся к бойкоту звезд выделились актрисы Кейт Хадсон, Дженнифер Лоуренс, Сара Сильверман, предпринимательница Ким Кардашьян, поп-исполнительница Кетти Перри, актеры Леонардо ДиКаприо, Марк Руффало, Саша Барон Коэн, Эштон Катчер и многие другие.