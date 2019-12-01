Ди Каприо отверг все обвинения в поджоге лесов Амазонии
По словам Ди Каприо, он поддерживает группы, которые защищают уникальную южноамериканскую экосистему. Но, «хоть они и достойны поддержки, мы не финансировали ставшие мишенью организации», заверил актер.
Президент Бразилии назвал Ди Каприо спонсором поджигателей АмазонииПодробнее
Накануне бразильский лидер Жаир Болсонару обвинил актера и защитника природы Леонардо ДиКаприо в финансовой поддержке поджигателей лесов Амазонии. При этом никаких фактических доказательств глава Бразилии не предоставил.
Сильные пожары в лесах Амазонии начались в августе текущего года. Это экологическое бедствие вызвало широкий резонанс во всем мире. Леонардо Ди Каприо стал одним из создателей фонда по спасению «легких планеты». На борьбу с лесными пожарами было собрано около пяти миллионов долларов.